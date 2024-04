Triatlo de Torres Novas vence primeira etapa do nacional de clubes

O Clube de Natação de Torres Novas venceu a primeira etapa do nacional de clubes de triatlo, que decorreu em Moura, começando da melhor forma a defesa do título nacional alcançado na última época. A prova foi disputada em formato de contra-relógio e o clube de Torres Novas esteve representado por duas equipas de seis elementos, que alcançaram o 1º e 4º lugares. Num percurso com 750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida, a primeira equipa do clube torrejano, constituída por Ricardo Batista, Erwin Vanderplancke, João Nuno Batista, Vasco Canadas, Gonçalo Oliveira e Tiago Fonseca, venceu de forma clara, superando a equipa do Olímpico de Oeiras em 50 segundos.

A segunda equipa foi constituída por Pedro Afonso Razões, Guilherme Pires, Gustavo do Canto, Francisco Carvalho, Enzo Takanashi e Afonso do Canto, mostrando toda a sua profundidade, onde o espírito de equipa e companheirismo são notáveis, como é sublinhado pelo técnico Paulo Antunes, que evidencia também a excelente qualidade do trabalho dos atletas ao longo dos anos. O Clube de Natação de Torres Novas é tricampeão nacional de triatlo e totaliza quatro títulos nacionais nas últimas cinco épocas.