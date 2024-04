União de Santarém vai disputar subida à Liga 3 de futebol

Terminou a fase regular do Campeonato de Portugal. União de Santarém está na luta pela promoção, Alverca B manteve-se e União de Tomar regressa ao distrital.

Acabou a fase regular do Campeonato de Portugal em futebol, seguindo-se agora a fase de subida à Liga 3, onde a União de Santarém, vencedora da Série C, vai medir forças com as equipas da Lusitânia dos Açores, Vitória FC e Moncarapachense, que compõem a Zona Sul. A Zona Norte tem outras quatro equipas. As duas primeiras de cada série sobem à Liga 3. Apuraram-se para esta fase decisiva os dois primeiros classificados de cada uma das quatro séries do Campeonato Portugal.

Para os restantes clubes a época terminou e, no que aos outros emblemas da nossa região diz respeito, o Alverca B ficou em quarto lugar na Série C e o União de Tomar regressa ao distrital de Santarém, ao ficar no último lugar dessa mesma série.