Barragem de Castelo do Bode é primeira com 5G da Europa

A tecnologia instalada na barragem da EDP em Castelo do Bode permite trabalhar de forma mais segura, mais eficiente, muitas vezes também eliminando a necessidade de intervenção humana em inspecções utilizando robôs ou drones, anunciou a empresa.

A barragem de Castelo do Bode, que liga os concelhos de Abrantes e Tomar, é a primeira da Europa, “e até do mundo”, com 5G instalado, diz à Lusa a Vodafone, numa parceria com a EDP que dispõe agora de um “laboratório vivo” para testar tecnologia. “A EDP lança a primeira barragem 5G na Península Ibérica e é também um Living Lab, um laboratório vivo em que esta cobertura total por rede 5G desta instalação vai estar disponível para testarmos um conjunto de casos de uso industriais numa escala real, a partir do qual vamos tirar conclusões sobre como é que o 5G pode ser mais explorado, em particular, para a energia”, explica à Lusa Joana Freitas, administradora da EDP Geração.

A Vodafone instalou a rede 5G na barragem de Castelo do Bode que permite “não só ter mais velocidade, comunicações instantâneas e capacidade de gerir um sem número” de dispositivos, mas também “disponibilizar alguns casos de estudo que através da rede 5G podem potenciar a transição digital e ganhos de eficiência para a EDP”, sintetiza o administrador. Com a rede instalada, a EDP vai “testar vários casos de uso”, entre os quais “como é que se pode fazer uma assistência remota utilizando facilidades do 5G de comunicação em tempo real, de baixa latência, de uma forte conectividade” dos equipamentos”, prossegue Joana Freitas. Isso inclui testar ‘vídeo analytics’, “como é que usamos informação em vídeo com modelos analíticos que nos permitem avaliar parâmetros da operação, a utilização também de drones, de robôs, portanto, múltiplos casos industriais que tiram partido desta conectividade e esta capacidade de comunicação” imediata, rápida e “que nos permite uma maior proximidade entre a causa e o efeito das operações que se realizam aqui”, acrescenta a administradora.