Candidaturas abertas aos prémios AHRESP

Gala de prémios anual visa distinguir os melhores profissionais e empresas na área da restauração e promoção turística.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) abriu as candidaturas para a sua Gala de Prémios anual. A iniciativa tem como objectivo premiar e distinguir bons exemplos e as melhores empresas, instituições e profissionais que se destacam nos sectores da restauração, alojamento e promoção turística.

São dez as categorias a concurso, entre elas a de Embaixador Gastronómico, que visa distinguir o estabelecimento ou chefe que usa produtos regionais e receitas portuguesas. O prémio de Melhor Restaurante distingue o estabelecimento que demonstre ter um conceito único e diferenciador e o de Melhor Alojamento Turístico destina-se aos alojamentos que se distinguem pela excelência de serviço.

A concurso estão ainda as categorias Estabelecimento Solidário, Sustentabilidade Ambiental, Turismo nos Media, Jovem Empreendedor, Destino Revelação, Marcas à Mesa, Marcas na Cama e Profissional do Ano. Os vencedores vão ser conhecidos a 21 de Junho, em cerimónia a realizar no Salão Preto e Prata, no Casino do Estoril.