Conferência no Cartaxo sobre PME’s Caminhos para a Internacionalização

O auditório Municipal da Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebe no dia 12 de Abril, pelas 14h00, a conferência – PME’s Caminhos para a Internacionalização. As inscrições decorrem até 11 de Abril e podem ser feitas através dos seguintes emails: investir@cm-cartaxo.pt ou empresarioscartaxo@gmail.com. A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal do Cartaxo, a Associação Movimento dos Empresários do Concelho do Cartaxo e a Associação Internacional Luso-Brasileira. O objectivo é informar e esclarecer o tecido económico acerca das oportunidades existentes para a expansão de negócios, a exportação e o investimento externo. Em foco estarão temas relacionados com a competitividade, inovação e mercados globais. A conferência contará ainda com um painel dedicado a boas práticas e casos de sucesso através do qual será possível dar a conhecer o percurso de várias empresas.