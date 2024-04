Dupla lesa empresas em meio milhão de euros com desvio de vasilhame

Dois homens, de 47 e 26 anos, foram detidos em Alenquer por suspeitas dos crimes de abuso de confiança e de receptação na sequência de uma denúncia.

A GNR deteve dois homens em Alenquer suspeitos do desvio de paletes e caixas usadas como vasilhame de produtos, lesando em meio milhão de euros várias empresas na área da Grande Lisboa. Fonte oficial da GNR explicou à agência Lusa que os dois homens “estavam profissionalmente ligados” a essas empresas e aproveitaram-se dessa relação para planear “um esquema” de “desvio e venda de vasilhame (paletes e caixas)” de empresas multinacionais da área do retalho, com a ajuda de outros colaboradores.

Durante um ano “apropriaram-se ilegitimamente” desses materiais lesando várias empresas em “aproximadamente meio milhão de euros”. A mesma fonte adiantou que a prática ilícita pode ter como consequência “o aumento do custo dos produtos nos mercados porque [a aquisição de novo vasilhame] tem impacto na cadeia logística”.

Os dois homens, de 47 e 26 anos, foram detidos no dia 2 de Abril em Alenquer por suspeitas dos crimes de abuso de confiança e de receptação, na sequência de uma denúncia. A GNR efectuou ainda uma busca domiciliária, três em veículo e duas num armazém, vindo a recuperar e apreender alguns milhares de paletes de vários modelos, quase quatro mil caixas desdobráveis, três paletes, oito bacias de retenção plásticas, 500 euros em dinheiro, dois telemóveis e vários documentos. Os suspeitos foram constituídos arguidos e a investigação continua.