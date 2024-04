Feira da Laranja Convencional regressa a Tomar

A Feira da Laranja Convencional vai decorrer no próximo domingo, 14 de Abril, no Convento de Cristo, em Tomar. Nesta décima edição os visitantes podem comprar produtos produzidos a partir da laranja como bolos, doces e licores e assim apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) participantes e comissões de pais das escolas do concelho. A feira está aberta entre as 09h00 e as 17h00 e a entrada é livre.