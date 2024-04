Festival de gastronomia alentejana e ribatejana continua em Abril

Promover a qualidade, a inovação e o talento gastronómico do Alentejo e Ribatejo é o mote da iniciativa Food Love Fest Alentejo & Ribatejo, impulsionada pela Entidade Regional de Turismo.

O Food Love Fest Alentejo & Ribatejo, inicialmente previsto para ocorrer apenas no mês de Março, prolongou o seu programa para o mês de Abril, uma decisão tomada após a recepção positiva da iniciativa. Numa nota de imprensa, a organização refere que o festival, à semelhança do que aconteceu em Março, vai reunir uma série de ‘chefs’, não só oriundos do Alentejo e Ribatejo, mas de todo o país que, em conjunto, vão elaborar um menu inspirado nas tradições alentejanas e ribatejanas e feito com produtos locais.

A iniciativa tem como objectivo homenagear a cultura gastronómica regional, com a realização de vários almoços e jantares a acontecer ao longo do mês de Abril, em diferentes localidades e restaurantes, entre eles na Quinta do Quetzal (Vidigueira), Herdade do Sobrosso (Beja), Taberna 1865 (Rio Maior), Cavalariça (Évora) e o Inevitável (Évora).

Esta iniciativa, promovida pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo, tem também como objectivo dar a conhecer uma nova geração de cozinheiros e descentralizar a gastronomia dos grandes centros urbanos. No mês de Março o festival contou com a participação de mais de 50 chefs e 17 restaurantes, distribuídos em 12 localidades: Santarém, Sines, Évora, Montemor, Estremoz, Beja, Reguengos de Monsaraz, Alter do Chão, Porto Covo, Montemor-o-Novo, Monforte e Melides.

Na apresentação do festival, em Março, o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, salientou, em declarações à Lusa, que a iniciativa procura “promover a qualidade, a inovação e o talento gastronómico do Alentejo e Ribatejo” e atrair “visitantes que possam experimentar pratos fantásticos confeccionados por vários ‘chefs’ de referência”. De acordo com os promotores da iniciativa, o festival vai contar com vários chefes de referência, entre eles o ‘chef’ José Júlio Vintém, a ‘chef’ Michele Marques e também o ‘chef’ João Sá.