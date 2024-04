Grande festa do vinho está de regresso a Aveiras de Cima

ÁVINHO - Festa do Vinho e das Adegas vai decorrer de 12 a 14 de Abril em Aveiras de Cima.

A 18ª edição da ÁVINHO - Festa do Vinho e das Adegas regressa a Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, entre 12 e 14 de Abril, para um fim-de-semana que promete muita animação. A organização resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja, a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e a “Associação Vila Museu do Vinho”.

Por apenas três euros o visitante pode adquirir uma caneca de barro alusiva ao evento e tem acesso a provar, gratuitamente, todos os vinhos de mais de uma dezena de vitivinicultores participantes na festa. Estes produtores abrem as suas portas a todos e partilham muitos segredos do bom vinho ribatejano que produzem. A inauguração da ÁVINHO 2024 está marcada para as 18h00 de sexta-feira, 12 de Abril, na Praça da República. Na visita inaugural haverá a tradicional oferta de febras, pão e vinho. Além da constante animação com as bandinhas de rua, destaque para o fado amador itinerante pelas diversas adegas, na noite de sexta-feira, e para o desfile etnográfico “O Ciclo do Vinho”, às 16h00 de sábado.