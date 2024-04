Inscrições ainda abertas para Gala Empresarial de Rio Maior

Município de Rio Maior vai distinguir empresas, empreendedores e personalidades que contribuem para o desenvolvimento do concelho.

A Câmara de Rio Maior está a organizar a Gala Empresarial de Rio Maior 2024, iniciativa onde serão atribuídos galardões a empresas, empreendedores e personalidades que contribuem para o desenvolvimento do concelho. As candidaturas podem ser entregues até 15 de Abril através do email apoioaoempresario@cm-riomaior.pt. A gala está agendada para 29 de Maio, em local a definir.

Segundo anuncia o município, a Gala Empresarial de Rio Maior “visa reconhecer, valorizar e celebrar a excelência, a tenacidade e a visão dos actores cruciais da nossa economia, bem como destacar as trajectórias notáveis, as práticas inovadoras e os sucessos alcançados por empresas, empresários e empreendedores” que de forma significativa contribuem para o crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade do concelho. A iniciativa tem ainda como objectivo suscitar a reflexão sobre o papel do sector empresarial na sociedade através de um momento de partilha e aprendizagem, inspirando a nova geração de empreendedores a perseguir os seus sonhos. O galardão constituído por um troféu/estátua, da responsabilidade da Câmara de Rio Maior, vai ser atribuído ao vencedor de cada categoria.