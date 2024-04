Santarém debateu sustentabilidade no sector vitivinícola

A “Sustentabilidade no Sector Vitivinícola” foi o tema de um seminário que decorreu no dia 3 de Abril no auditório da Escola Superior de Saúde no âmbito da programação da “Cidade do Vinho 2024”, evento promovido pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho. A iniciativa da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) contou com o apoio da Câmara de Santarém.

O vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo congratulou a organização pela realização do evento e explicou que a Cidade do Vinho 2024, que envolve os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, tem como missão contribuir para o desenvolvimento económico-social e a sustentabilidade ambiental, valorizando a vitivinicultura, o mundo rural, as dinâmicas culturais e o enoturismo, enquanto motores de qualificação do território, valorizando saberes e patrimónios materiais e imateriais.