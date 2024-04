Torres Novas recebeu conferência do movimento “Juntos pela Paz”

Torres Novas recebeu, a 6 de Abril, a conferência ‘Construção de pontes pela Paz, em várias profissões e locais’ do projecto “Living Peace Internacional – Juntos Pela Paz”. O encontro decorreu na Bibliotea Municipal Gustavo Pinto Lopes, abriu e encerrou com o Choral Phydellius, e contou com a presença de Carlos Palma, professor uruguaio que fundou o projecto em 2012, no Egipto. Em Torres Novas o projecto foi implementado em 2019 com o apoio do município e outros parceiros, com a União de Freguesias da Cidade e agrupamentos escolares sendo alargado a municípios vizinhos, escolas, jardins de Infância, centros de dia, lares da terceira idade, Misericórdia, IPSS’s, associações, colectividades, escola profissional e paróquia, entre outros. Actualmente o Living Peace Internacional tem presença em 162 países.