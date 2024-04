Turismo de Lisboa abre candidaturas para comercializar oferta turística

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa admite candidaturas da empresas que comercializam produtos turísticos.

Estão abertas as candidaturas ao Programa de Comercialização e Venda de Mercado Interno (PCV) até 31 de Maio. Este programa, criado pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e Associação de Turismo de Lisboa (ATL), pretende apoiar acções a desenvolver por empresas associadas, dirigidas à estruturação e/ou comercialização dos produtos integrados em pólos turísticos nacionais.

No entanto, podem ser admitidas candidaturas que incluam o mercado espanhol, desde que numa perspectiva de mercado interno alargado, associando investimentos em Portugal e Espanha para a comercialização e venda dos mesmos produtos. O PCV é financiado directamente pelas empresas participantes e comparticipado pela ATL, podendo ainda beneficiar de outros financiamentos públicos ou privados.

No caso das candidaturas ultrapassarem em 20% a dotação orçamental prevista poderá proceder-se ao rateio entre todas as candidaturas aceites, na proporção das mesmas ou, em alternativa, à rejeição de candidaturas. As propostas a apresentar devem ser enquadradas no Plano Estratégico para o Turismo da Região de Lisboa e basear-se em acções de comercialização e venda de experiências/ofertas/pacotes turísticos concretos. Os candidatos ao programa devem ainda explicar quais as acções que tencionam desenvolver no mercado nacional e espanhol e descrever as práticas de sustentabilidade adoptadas pelas empresas.