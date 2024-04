Câmara de Tomar avança com Fórum Empresarial de Turismo

O município de Tomar vai implementar o Fórum Empresarial de Turismo, aprovado em reunião camarária em 2021, com o objectivo de reunir os técnicos do município, as entidades e empresários do sector do turismo local, regional e nacional para reflexão e debate sobre o a área. As reuniões estão previstas realizarem-se de quatro em quatro meses. O assunto foi abordado na última reunião de câmara pelo vereador Tiago Carrão (PSD) que quis saber o ponto de situação do fórum. Filipa Fernandes, vereadora com o pelouro do Turismo e Cultura, esclareceu que as reuniões com os empresários não se realizaram com a “rotina que devia ter acontecido”, mas vai dar-se seguimento ao fórum onde os empresários podem dar os seus contributos para a melhoria do território na área do turismo.