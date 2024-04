Falta de passeios em Alcoentre motiva queixas na reunião de câmara

A falta de passeios e o mau estado das valetas na freguesia de Alcoentre levou um munícipe à última reunião descentralizada do executivo da Câmara de Azambuja, que decorreu em Casais das Boiças. Elídio, natural e residente naquela freguesia, pediu a palavra para lamentar que não haja passeios onde os peões, sobretudo idosos e crianças, possam caminhar em segurança e, ao invés disso, tenham de andar por valetas numa tentativa de se desviarem dos automóveis. “Desde Alcoentre aos Casais das Boiças não há um passeio onde se possa caminhar e as valetas estão uma miséria. Uma família não consegue andar como deve ser. As pessoas têm que ir para o meio da valeta”, referiu.

Na sua intervenção, o munícipe afirmou ainda que há 40 anos que não vê “qualquer mudança” na freguesia de Alcoentre que, na sua opinião, se encontra votada ao esquecimento e num estado de estagnação comparativamente com outras freguesias do concelho de Azambuja nas quais se vê desenvolvimento e obra feita. “Não percebo por que é que o alto concelho de Azambuja está assim”, vincou, depois de mencionar que, além da falta de passeios, algumas estradas nem alcatroadas estão. A que dá acesso à sua residência, por exemplo, encontra-se coberta de uma mistura betuminosa que é levada pelas águas pluviais sempre que chove.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, adiantou em resposta ao munícipe que existe um projecto para a construção de uma ciclovia com passeios entre Alcoentre e Casais das Boiças, mas não se comprometeu com datas para o arranque da empreitada. “Vamos ver se conseguimos desenvolver esse projecto”. concluiu.