João Moura vai para secretário de Estado e Inês Barroso regressa ao Parlamento

A nomeação de João Moura para secretário de Estado da Agricultura abriu uma vaga na bancada do PSD na Assembleia da República, ocupada pela escalabitana Inês Barroso.

O líder distrital de Santarém do PSD, João Moura, que recentemente tinha sido eleito deputado à Assembleia da República, foi nomeado secretário de Estado da Agricultura, com a vaga aberta no grupo parlamentar do PSD a ser preenchida por Inês Barroso, quarta da lista da coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) pelo círculo de Santarém. A ex-vice-presidente da Câmara de Santarém e professora regressa assim ao Parlamento, para onde tinha sido eleita na anterior legislatura.

Nascido em 8 de Julho de 1971 João Moura foi deputado do PSD em quatro legislaturas anteriores e está no segundo mandato como presidente da Assembleia Municipal de Ourém. É licenciado em Engenharia Agro-Pecuária e tem como profissão administrador de empresas, segundo a biografia resumida constante no site da Assembleia da República na Internet. É também presidente da assembleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém.