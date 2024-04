Vânia Neto eurodeputada durante dois meses substituindo nova ministra

A militante do PSD de Santarém era 11ª da lista de eurodeputados. Com a saída de Maria da Graça Carvalho para ministra do Ambiente Vânia Neto vai substituí-la até às eleições europeias, marcadas para Junho.

A militante social-democrata de Santarém Vânia Neto assumiu o cargo de eurodeputada na quarta-feira, 10 de Abril, substituindo no Parlamento Europeu Maria da Graça Carvalho, que saiu dessas funções para assumir o cargo de ministra do Ambiente e Energia do Governo liderado por Luís Montenegro.

Vânia Neto, militante do PSD em Santarém, era a 11ª da lista de candidatos a eurodeputados, é quadro da empresa Microsoft desde 2011 e estava na área da Educação para a Europa Ocidental. Casada com o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, a nova eurodeputada vai estar no cargo cerca de dois meses, até às eleições europeias, que vão ocorrer de 6 a 9 de Junho. Em Portugal as eleições estão marcadas para dia 9, véspera do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

Licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa Vânia Neto pertence ao conselho geral do Instituto Politécnico de Santarém e já foi vereadora da Câmara de Santarém tendo também ocupado cargos dirigentes nas estruturas concelhia e distrital do PSD e da JSD.