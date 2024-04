A manhã de sábado, 6 de Abril

A manhã de sábado, 6 de Abril, foi de festa para a comunidade ISLA Santarém. Na sessão solene realizada no Convento de São Francisco, em Santarém, não faltou também a estreia ao vivo do hino alusivo aos 40 anos do ISLA Santarém, criado pelos músicos Ricardo Gama e João Correia, que animaram a sessão.