Elementos do Rancho Folclórico de Alcanhões

Elementos do Rancho Folclórico de Alcanhões animaram a apresentação da 4.ª edição do evento “Petiscos & Vinhos do Tejo” para celebrar a gastronomia local e os vinhos produzidos na região. O evento decorre até 5 de Maio e conta com a participação de 27 espaços de restauração/gastrobares na zona urbana de Santarém.