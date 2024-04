O município de Tomar celebrou o Dia da Cidade

O município de Tomar celebrou o Dia da Cidade e 864 anos da fundação do Castelo Templário na Praça da República. As cerimónias oficiais contaram com a participação dos Bombeiros Municipais de Tomar, Exército, Guarda Nacional Republicana e várias instituições como os escuteiros e associações do concelho.