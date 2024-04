Alerta para crime ambiental na Charneca da Peralva

Vereador denunciou que esgotos não tratados estão a correr para a ribeira na Charneca da Peralva, concelho de Tomar. A situação foi denunciada à Tejo Ambiente e GNR.

Uma caixa de saneamento básico na Charneca da Peralva, no concelho de Tomar, está a deixar correr esgotos não tratados para a ribeira Vale do Seixo. O alerta foi feito pelo vereador Tiago Carrão (PSD) que considera que a situação configura um “crime ambiental” e um “atentado à saúde pública” uma vez que a água não tratada está a poluir os furos de água dos moradores e os lençóis freáticos.

O problema está a acontecer num local onde foi instalado saneamento básico há poucos anos, prevendo-se que possa estar em causa o entupimento das condutas, refere o autarca. A situação já foi denunciada à empresa Tejo Ambiente “que até ver nada fez”, acrescentou, tendo os moradores avançado com uma queixa para a GNR, que terá elaborado um auto de contra-ordenação à entidade competente, afirmou Tiago Carrão. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, afirmou que desconhecia a situação referindo que, apesar do assunto ser da competência da Tejo Ambiente, podiam ter sido alertados para fazer pressão ou saber o que está a acontecer.