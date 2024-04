Autópsia sem indícios de crime na morte de jovem em Vila Franca de Xira

As primeiras conclusões da autópsia ao corpo de um jovem de 27 anos que foi encontrado sem vida a 19 de Março nas traseiras de um prédio na Rua Soeiro Pereira Gomes, na Quinta da Grinja, em Vila Franca de Xira, não apontam com certeza se o homem terá sido vítima de crime, revela fonte hospitalar a O MIRANTE. O caso está ainda a ser investigado pela Polícia Judiciária.

O caso chocou a comunidade depois de a vítima ter sido encontrada pela vizinhança, que alertou os bombeiros pouco passava das 16h30. Os socorristas encontraram o homem em paragem cardiorespiratória e, apesar das manobras de reanimação, a vítima não reagiu. Ficou a dúvida se o homem teria caído acidentalmente ou não de uma janela depois de ter sido encontrado com um traumatismo na nuca e sangue na cabeça e na boca. Ainda foram realizadas manobras de reanimação mas a vítima não reagiu e o óbito foi declarado no local.

O caso gerou apreensão na comunidade porque no mesmo dia foi registado no bairro da Quinta da Grinja um assalto a uma idosa mas as autoridades não acreditam que os dois casos estejam relacionados. Este caso levou os autarcas a mostrarem-se apreensivos quanto ao sentimento de insegurança vivido no bairro prometendo levar o assunto à atenção das forças policiais.