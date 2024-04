Chamusca e Salvaterra de Magos juntam-se às USF modelo B

A única Unidade de Saúde Familiar (USF) da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria que ainda era modelo A, a USF Chamusca, transitou para modelo B segundo portaria publicada no dia 1 de Abril em Diário da República. A mesma portaria determinou ainda que a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Salvaterra de Magos evoluísse para USF modelo B, com a designação “Rainha do Tejo”. Nos nove concelhos abrangidos pela ULS passam a ser 15 as USF modelo B.

As USF modelo B são constituídas por equipas de médicos, enfermeiros e secretários clínicos que se comprometem em garantir o acesso a médico e enfermeiro de família. Estas unidades, que cumprem requisitos obrigatórios, têm um modelo de pagamento por desempenho com incentivos, mediante a produtividade, o que se traduz num maior acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde primários.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria presta cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados, gerindo os centros de saúde e o Hospital Distrital de Santarém. A sua área de influência abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.