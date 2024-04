Elevadores da estação de Azambuja só a partir do Verão

Infraestruturas de Portugal diz que trabalhos de substituição dos equipamentos devem arrancar em Junho e ficar concluídos em quatro semanas. Avarias sistemáticas têm motivado queixas e impedido de viajar quem tem mobilidade reduzida.

A Infraestruturas de Portugal (IP) garantiu à Câmara de Azambuja que a intervenção de renovação e beneficiação dos elevadores da estação ferroviária de Azambuja, que estão constantemente avariados, vai arrancar em Junho estimando-se um prazo de quatro semanas para a conclusão dos trabalhos. A data de previsão surge em resposta à autarquia e depois de a empresa pública ter assegurado em Janeiro a O MIRANTE que as obras arrancariam assim que estivessem concluídas as renovações de elevadores nas Estações de Sacavém e Bobadela que já estavam em curso.

Dois meses depois a IP volta a referir que os elevadores da estação de Azambuja vão ser substituídos após a conclusão destas intervenções na Linha do Norte e que os trabalhos vão contemplar a substituição integral da instalação eléctrica e electrónica, portas da cabine, portas de patamar, pavimento, tecto e iluminação.

Tal como já tinha referido ao nosso jornal a empresa pública considera que as constantes avarias se devem maioritariamente a “actos de vandalismo ou utilização inadequada” e assegura que a reparação dos equipamentos que permitem o acesso às plataformas de embarque é realizada com a “máxima celeridade”. As constantes avarias dos elevadores, recorde-se, têm constituído uma barreira física para quem tem mobilidade reduzida e tem motivado queixas por parte dos utilizadores e autarcas locais. A Junta de Freguesia de Azambuja emitiu um comunicado no qual acusa a IP de fazer “tábua rasa à revindicação das populações, utentes e autarcas”.