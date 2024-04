Esclarecimento da Associação Nacional das Farmácias

A propósito da notícia com o título “A Farmácia Silva no centro histórico de Abrantes celebra cento e trinta anos”, publicada na edição de 4 de Abril, a Associação Nacional das Farmácias esclarece que no concelho de Abrantes são várias as farmácias comunitárias a administrar as vacinas da gripe e da COVID-19 na campanha sazonal de 2024 (Farmácia Baptista Rei; Farmácia Motta Ferraz; Farmácia Ondalux; Farmácia Rio de Moinhos; Farmácia Santos; Farmácia Sousa Trincão e Farmácia Silva).