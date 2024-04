Exposição sobre livros censurados em Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai receber a 24 de Abril a exposição “a bem da nação” com 50 livros cortados ou proibidos pela censura no âmbito das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. O espólio de exemplares expostos, que fazem parte do acervo documental municipal, inclui autores nacionais e estrangeiros de diversos assuntos, editados e publicados em Portugal durante o Estado Novo. A mostra vai estar acompanhada de relatórios redigidos pelos censores para revelar os motivos da censura. A exposição, que vai estar patente até 4 de Outubro, integra também algumas obras de ilustres torrejanos e acervos bibliográficos de associações.