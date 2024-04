Exposições assinalam 25 de Abril em Benavente e Samora Correia

No âmbito dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 a Câmara Municipal de Benavente desafiou quatro artistas para pensarem e trabalharem artisticamente o tema e exporem a sua obra nos espaços do município. No edifício da câmara de Benavente está em exibição a exposição “Madrugada”, de Maria José Bispo, e no Cine-Teatro de Benavente a exposição de Sónia Lapa “Nem o amor é uma gaiola, nem a liberdade solidão”. Em Samora Correia, no Palácio do Infantado, Ana Cláudia expõe “A minha Liberdade” e no centro cultural da cidade está “Mezanino”, de Diogo Lourenço.