Jovem diagnosticada com ansiedade tinha embolia pulmonar

Já viram a quantidade de pessoas que são diagnosticadas com ansiedade e afinal o problema é outro? Não me digam que estes diagnósticos se devem à falta de condições dos hospitais. Ignoram completamente os pacientes, é triste.

Misa Ribeiro

Nos tempos que correm é tudo uma questão de sorte, somos robôs nas mãos de alguém que erra. As melhoras e tudo a correr pelo melhor.

Lídia Almeida

Infelizmente podia já cá não estar, “essa é que é essa”. Se tivesse esperado pelos exames, análises era o suficiente para ver que algo de grave se estava a passar com essa jovem e deveria de actuar conforme a urgência da situação.

Isabel Jorge