Mação assinala 50 anos do 25 de Abril com cultura, desporto e mostra de livros proibidos

Comemorações do 25 de Abril em Mação começaram no sábado, 6 de Abril, com a inauguração da exposição “Livros Proibidos na Ditadura em Portugal, o 25 de Abril na Imprensa Local”.

O município de Mação vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 com actividades culturais e desportivas para vários públicos, num programa que “procura ser de evocação, mas também de aprendizagem, de reflexão e de acção”. O programa comemorativo divulgado pelo município iniciou-se no sábado, na Galeria Carlos Saramago, com a inauguração da exposição “Livros Proibidos na Ditadura em Portugal, o 25 de Abril na Imprensa Local”, com documentos vários sobre o 25 de Abril de 1974, entre os quais os livros proibidos pelo Estado Novo.

“Trata-se precisamente de um apelo à história de Abril, no mês em que se assinalam 50 anos de Liberdade”, indica o município liderado por Vasco Estrela em nota informativa em que convida a população a “inaugurar e reflectir” sobre uma exposição que “apresenta também a memória de todos os maçaenses”, na sequência do desafio lançado à comunidade para partilhar documentos e memórias do 25 de Abril. O programa geral de comemorações que visam assinalar os 50 anos do 25 de Abril em Mação é vasto e incluem, além de exposições, teatro, poesia, cinema, música, desporto, palestras e a sessão comemorativa oficial, na assembleia municipal extraordinária a realizar no dia 25.

“Comemoramos sempre Abril mas este ano, assinalando cinco décadas de Democracia em Portugal, temos um programa que procura ser de evocação, mas também de aprendizagem, reflexão e de acção. Temos actividades preparadas para vários públicos, para todos nós”, indica o município tendo destacado um “tempo de comemorar Abril, de evocar a liberdade e de exaltar a democracia”.