Mau tempo adia conclusão da sede dos motards de Vialonga

A obra de execução do edifício sede e arranjos exteriores do grupo motard Clube 300, de Vialonga, vai sofrer uma derrapagem do prazo de conclusão de 74 dias, ou seja, nunca antes do final de Maio. A proposta de alteração da data de conclusão da empreitada foi aprovada na última reunião de câmara. O empreiteiro justifica o adiar da conclusão dos trabalhos com o mau tempo verificado no último trimestre do ano passado e nos primeiros meses de 2024, que causou impactos nos solos argilosos onde decorrem os trabalhos. A obra foi consignada em Setembro do ano passado e deveria ter ficado concluída a 18 de Março. São trabalhos contratados pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira orçados em 293.140 euros.