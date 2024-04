Natalidade aumentou em Mação em 2023

Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, não esconde a satisfação por 2023 ter sido um dos anos em que nasceram mais crianças no concelho.

A Câmara Municipal de Mação voltou a oferecer um cabaz de produtos e cheques-prenda a 32 bebés residentes no concelho que nasceram em 2023, no âmbito do programa Bebé+Mação. O presidente do município, Vasco Estrela (PSD), afirmou que este é um momento de grande alegria em que se comemora a vida dos bebés que nascem e residem no concelho de Mação.

“Este é dos anos com mais crianças, o que pode ser um sinal de que o problema da natalidade está a mudar. Fazemos um esforço diário para tentar fazer o melhor para que seja possível ser feliz e viver no nosso concelho e estamos comprometidos com esse nosso compromisso”, sublinhou o autarca.

O projecto Bebé+Mação insere-se numa das medidas de apoio e incentivo à natalidade do município. Além do cabaz de produtos, no valor de 250 euros, a família recebe também um cheque de 200 euros, que pode ser levantado ou depositado. Esta iniciativa do município realiza-se em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mação. A vice-presidente da Câmara de Mação, Margarida Lopes, que também é presidente da CPCJ local, explicou que, em articulação com o serviço de Acção Social, a CPCJ vai realizar acções de parentalidade positiva com o intuito de promover a reflexão e o diálogo sobre temáticas importantes para os pais.