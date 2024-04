PSD insatisfeito com trabalho do provedor do munícipe de Tomar

O provedor do munícipe de Tomar, José Pereira, que tomou posse em Julho de 2023, trabalhou em apenas sete casos entre Julho e Dezembro. A informação foi dada em reunião de câmara quando foi divulgado o relatório do provedor do munícipe, que tanto era pedido pelos vereadores do PSD. Tiago Carrão (PSD) considera que o provedor do munícipe teve pouco trabalho e que o relatório carece de informação pedindo maior exigência na execução do mesmo.

O trabalho do provedor é realizar atendimento público tendo como função dar provimento a reclamações ou esclarecer dúvidas sobre o funcionamento dos serviços municipais. Na cerimónia de tomada de posse, no ano passado, a então presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, realçou a importância de existir alguém que esteja próximo dos cidadãos e que tenha disponibilidade para atender os munícipes que têm pequenos problemas e de fácil resolução.