Parque infantil e esplanada das Portas do Sol voltaram ao activo

O espaço de jogo e recreio do Jardim das Portas do Sol, em Santarém, já está de novo em funcionamento após obras de reabilitação promovidas pelo município. Desde 5 de Abril que o recinto está de novo ao serviço das crianças e nessa mesma data foi também reaberta a esplanada concessionada pelo município. Recentemente foram também requalificados dois espaços dedicados aos mais novos no jardim-de-infância da Anacoreta e na zona de São Domingos, estando prevista a intervenção em mais alguns recintos, informou o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, na apresentação do evento Santarém - Petiscos e Vinhos do Tejo, que decorreu precisamente no Jardim das Portas do Sol.