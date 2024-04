Passeios da Liberdade em Mação

Estão abertas, até 22 de Abril, as inscrições para os tradicionais passeios de 25 de Abril em Mação.

Os Passeios da Liberdade são já uma tradição na manhã de 25 de Abril em Mação. Estão abertas as inscrições para os tradicionais passeios, a pé ou de bicicleta, com o intuito de celebrar a liberdade que a revolução de 1974 trouxe a Portugal. A Câmara de Mação organiza estes passeios desde 2002 tendo começado pelos de cicloturismo depois os pedestres e os infantis em bicicleta. Todos os anos os Passeios da Liberdade reúnem centenas de participantes. As inscrições podem ser feitas até ao meio-dia de 22 de Abril. A concentração do 15º Passeio de Bicicleta Infantil está marcada para as 09h00 sendo a partida meia hora depois. Os percursos dependem das idades e das distâncias havendo de 1,5 quilómetros e oito quilómetros (km). O 22º Passeio de Bicicleta começa pelas 08h30 e também tem dois percursos: um de 25 km e outro de 50 km. A 16ª edição do Passeio Pedestre tem partida marcada para as 09h00 e um percurso de 8,5 km. Mais informações através do email piscinas@cm-macao.pt ou do número de telefone 241 573 235.