Rio Maior comemora 50 anos de liberdade com programa diversificado

A cultura e o desporto vão estar em destaque nas celebrações do cinquentenário do 25 de Abril no concelho de Rio Maior.

O município de Rio Maior está a comemorar os 50 anos do 25 de Abril com um vasto conjunto de actividades, que começaram a 24 de Fevereiro e vão estender-se até 28 de Abril. A organização é da câmara municipal e conta com a parceria de juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino e associações do concelho.

As ruas e praças da cidade vão receber diversas actividades nos dias 13 e 20 de Abril, sob os lemas “Chamar Abril”, “Dançar Abril” e “Tocar Abril”, com a colaboração de associações do concelho ligadas à música, dança e outras expressões culturais. A peça de teatro “Somos todos 25 de Abril” é levada ao palco pelo Beleza Teatro no dia 24 de Abril.

As escolas vão também ser parte activa nas celebrações com a realização de diversos ateliês, palestras, marchas e de uma recriação histórica a ter lugar na Praça da República, no dia 22 de Abril. Nas freguesias, a aposta do programa vai para o desporto com a realização de vários passeios pedestres e para duas homenagens aos combatentes.