Rua 15 de Março em Santarém está às escuras há meses

Na Rua 15 de Março, em Santarém, onde os meus pais residem, está sem luz na via pública há seis meses. Sendo eles e os vizinhos já de uma certa idade e alguns com situações de doença e dificuldades motoras dirigiram-se já por diversas vezes à câmara municipal, junta de freguesia e EDP, para que os possam ajudar mas é-lhes empurrado de umas para as outras e até à presente data nada foi feito.

Situando-se esta rua na zona histórica de Santarém é muito lamentável que os residentes não queiram sair depois do escurecer do dia pois têm receio de cair e se magoar, uma vez que ficam sem visibilidade nenhuma. Como tal e uma vez que ninguém se preocupa com os moradores dessa zona apelo como filho de moradores para que esta situação se consiga resolver.

Pedro Murteira