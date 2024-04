Santarém apoia obras em sedes de colectividades

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de três apoios financeiros, no valor de cinco mil euros cada, a três colectividades do concelho, para ajudar a suportar os encargos com obras nas suas instalações. As entidades contempladas são a Associação Recreativa e Cultural de Alqueidão do Rei, a Associação dos Amigos de Vale do Carro, Várzea e Casais Limítrofes e a Amicaoiza – Progresso, Cultura e Desporto de Azóia de Cima. Os subsídios foram aprovados por unanimidade na reunião camarária de 8 de Abril.