Sapateiros são tema de exposição em Azambuja

“Recordar os sapateiros” é a nova exposição de curta duração no espaço dedicado às profissões no Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, em Azambuja, denominado de “Quotidianos: recordar, conhecer, aprender”. A exposição foi inaugurada no domingo, 7 de Abril, e é uma oportunidade para os visitantes conhecerem melhor a arte do sapateiro.