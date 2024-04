Suiniculturas na Coutada Velha continuam a motivar queixas

Prazo legal para a deslocalização ou encerramento das actividades pecuárias na Coutada Velha, em Benavente, terminou em Fevereiro. População queixa-se dos maus cheiros.

A população de Coutada Velha, concelho de Benavente, continua a queixar-se dos maus cheiros provenientes das suiniculturas que estão instaladas na localidade. Alguns moradores relatam que uma das empresas continua a receber porcos apesar do prazo legal para a deslocalização, ou encerramento da actividade, ter terminado em Fevereiro.

A situação das empresas continua a ser acompanhada pela Câmara Municipal de Benavente. O vereador Hélio Justino garante que quem não cumprir com o que está estipulado entra em incumprimento e nesses casos a autarquia agirá em conformidade. “Terminou o prazo de cinco anos para as empresas encerrarem ou optarem pela deslocalização. Uma suinicultura já fechou e outra vai passar para outra zona do concelho. Uma das suiniculturas vai para o Montijo, mas ainda aguarda o fim das obras nessa localização”, declarou.

As queixas da população de Coutada Velha por causa dos odores nauseabundos libertados pelas explorações pecuárias instaladas junto a zonas habitacionais da localidade duram há duas décadas.