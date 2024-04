Tráfego na Nacional 118 à beira da ruptura em Benavente

Autarquia alerta para questões de segurança. O estudo de tráfego vai ser apresentado em reunião com a Infraestruturas de Portugal.

Em Benavente 15% do tráfego que atravessa o concelho é de viaturas pesadas enquanto que a nível nacional são 2%. Em algumas zonas circulam 1.700 veículos por hora, número que está perto da ruptura e que provoca o caos no trânsito. Os dados constam no estudo de tráfego elaborado pela Câmara de Benavente e que será apresentado em Abril aos serviços regionais da Infraestruturas de Portugal (IP) e posteriormente à administração da IP e ao Governo. Para além da capacidade de circulação colocam-se questões de segurança. De acordo com o presidente da autarquia, Carlos Coutinho, a Estrada Nacional 118 é das vias com maior sinistralidade no país. Entre Porto Alto e Alcochete a estrada já foi objecto de tentativas de melhoria com interdições e limitações à velocidade, o que não é impeditivo de acidentes.

Carlos Coutinho adianta que o troço entre Samora Correia e Salvaterra de Magos já tem um projecto de intervenções concluído e que contempla a construção de três rotundas à entrada da vila de Benavente.