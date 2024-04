Grupo de teatro Kaspiadas representa “A ida para a tropa”

O Grupo Cénico da Casa do Povo de Pontével está a apresentar a peça “A ida para a tropa”, com encenação de Mário Reis e testemunhos recolhidos na freguesia. Este foi um desafio lançado pela Associação Rio da Fonte e aceite para celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Com o apoio da Junta de Freguesia de Pontével, a peça será levada ao Largo do Rio da Fonte na quarta-feira, 24 de Abril, pelas 21h00. Para abrilhantar o espectáculo, o Grupo Coral Cant’Arte actua no final.