Abrantes recebeu pela primeira vez Nacional de Supermoto

A segunda prova do Campeonato Nacional de Supermoto 2024, disputada no Kartódromo de Abrantes, foi a primeira a ser feita na zona norte do distrito de Santarém.

O piloto Sebastian Gil levou a melhor na primeira prova do Campeonato Nacional de Supermoto em Abrantes frente ao campeão em título Sérgio Rego. Na segunda corrida da competição que se realizou no Kartódromo de Abrantes, no dia 14 de Abril, Sérgio Rego ficou em primeiro lugar com uma diferença de 0,9s. A competição que decorreu num ambiente de animação, teve ainda incluídas as classes de corrida R12 e Mini Supermoto. Em R12, o piloto Alexandre Cabá subiu ao pódio, Alexandre Canarias ficou na segunda posição e João Cancelinha na terceira. Em Mini Supermoto, David Dias alcançou o primeiro lugar na primeira e na segunda corrida, assim como o piloto Nelson Ferreira.

O Campeonato Nacional de Supermoto em Abrantes, da Federação de Motociclismo de Portugal, vai voltar à zona norte do distrito de Santarém no dia 20 de Outubro com uma prova no Kartódromo de Fátima. Estas duas provas no Médio Tejo inserem-se numa estratégia da federação em descentralizar este tipo de competições, que envolve dezenas de pilotos de várias zonas do país. Esta prova teve a participação de 33 pilotos, dos quais 12 em Supermoto, 10 em Mini-Supermoto e 11 em R12.