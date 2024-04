Associação Desportiva de Alcanede inaugurou sede

A Associação Desportiva de Alcanede inaugurou a sua sede social durante a tarde de sábado, 6 de Abril. Na ocasião foi apresentado o projecto de construção de um campo de futebol para os praticantes nessa vila do concelho de Santarém. “A promoção da prática desportiva é condição fundamental para a qualidade de vida da nossa população. Foi muito gratificante partilhar com as crianças e jovens a alegria e no terreno onde irá nascer o referido projecto ainda tivemos a oportunidade de dar uns toques na bola”, partilhou João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, nas redes sociais.