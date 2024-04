Cinco etapas em canoagem para percorrer os rios Tejo e Sorraia

O Mais Lezíria volta a dar destaque à canoagem com quatro etapas no rio Tejo que vão ligar a Golegã a Azambuja e um percurso nocturno no rio Sorraia. A primeira etapa realiza-se no domingo, 28 de Abril, entre a Quinta da Cardiga, na Golegã, e o Patacão, em Alpiarça. A entrada na água é às 09h30. O percurso é de 21 quilómetros, com dificuldade média. As inscrições são gratuitas e limitadas a 100 participantes, sendo possível inscrever-se através de formulário online.

O projecto oferece várias actividades desportivas ao longo do ano nos onze municípios associados à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT): Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. Todas as actividades são gratuitas e servem para promover a vida saudável na população da Lezíria do Tejo.