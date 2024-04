Grupo Desportivo de Samora Correia diz estar a ser prejudicado pela arbitragem

Direcção do clube apresentou queixa à Associação de Futebol de Santarém após ter ficado reduzido a nove jogadores na partida frente ao Ouriense.

O Grupo Desportivo de Samora Correia (GDSC) diz estar a ser prejudicado pelas equipas de arbitragem e “chegou ao limite do aceitável” após ter ficado reduzido a nove jogadores em campo, na partida do passado domingo, frente ao Clube Atlético Ouriense.

O clube publicou um vídeo nas redes sociais onde se vê o árbitro a expulsar Pedro Ganhão e o capitão da equipa, Ricardo Coelho. O GD Samora Correia perdeu o jogo em Ourém por 3-1 naquilo que considera ser uma partida “sem história” em que o árbitro demonstrou “arrogância na forma de estar e de falar com os atletas”.

A O MIRANTE o presidente do clube, Paulo Abreu, diz que este ano já é a quarta ou quinta vez que o Samora Correia fica reduzido a nove jogadores. “Andámos nos primeiros lugares algum tempo e começaram a surgir situações estranhas. As expulsões neste jogo são caricatas e a facilidade com que o árbitro mostra os vermelhos é surreal. Os jogadores nem tiveram tempo de dizer nada porque ele já vinha com o braço no ar com o cartão vermelho”, lamenta.

De acordo com o dirigente, no final da partida o próprio árbitro admitiu que se tinha excedido, o que pouco vale face à desmotivação dos jogadores. “Sentem que não vale a pena e que mais vale ficarem em casa com a família. Estamos a falar de jogadores com 41 anos que jogam à bola por gosto. Ficam um dia inteiro fora de casa, que Ourém ainda é longe, e sentem-se tristes. Foi uma injustiça grande”, diz.

O GDSC sublinha que a vitória do CA Ouriense não está em causa e que o clube adversário demonstrou todo o respeito pela instituição. O clube garante que irá até às últimas instâncias para defender os atletas e o seu bom nome. Já foi feita uma exposição ao conselho de arbitragem da Associação de Futebol de Santarém (AFS).

Contactado por o O MIRANTE o presidente da AFS, Francisco Jerónimo não comenta lances de arbitragem. O responsável confirma a recepção da exposição feita pelo clube “que está a ser analisada nos órgãos próprios”.