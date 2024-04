Mais de 200 atletas no Torneio de Abertura de Pista e no Km Jovem Distrital

A pista do Estádio Papa Francisco, em Fátima, recebeu o Torneio de Abertura de Pista e o Km Jovem Distrital, organizados pela Associação de Atletismo de Santarém. Em competição estiveram 204 atletas. No Km Jovem Distrital a Juventude Desportiva de Almansor foi a equipa vencedora.

Individualmente, os vencedores foram: 200 M Fem. - Maria João Gregório (GA Fátima); Peso Sub 18 Masc. Rafael Deboeuf (GA Fátima); Peso Masc. - Rafael Pereira (JD Almansor); 200 M Masc. - Miguel Costa (CLAC); Comprimento Fem. - Bruna Ferreira (CLAC); 80 M Sub 16 Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 80 M Sub 16 Fem. - Laura Agostinho (IND); 60 M Sub 14 Fem. - Mariana Formiga (UD Zona Alta); 60 M Sub 14 Masc. - Miguel Henriques (CLAC); Dardo Sub 18 Fem. - Laura Agostinho (IND); Dardo Fem. - Bruna Ferreira (CLAC); Altura Masc. - Luiz Silva (AEA Cartaxo); 1000 M Fem. - Ana Catarina Carrelo (Tomar Ath); 1000 M Masc. - Afonso Carvalho (ASFIC); 1000 M Sub 14 Fem. - Carlota Garcia (CB Abrantes); 1000 M Sub 14 Masc. - Martim Almeida (IND); 1000 M Sub 16 Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 1000 M Sub 16 Masc. - Tiago Santos (CB Abrantes); 1000 M Sub 18 Fem. - Luísa Conde (Tomar Ath); 1000 M Sub 18 Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo).