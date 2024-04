Morreu Carlos Alfaiate do atletismo da Casa do Benfica de Abrantes

O atleta, dirigente e principal responsável do atletismo da Casa do Benfica em Abrantes, Carlos Alfaiate, faleceu vítima de doença degenerativa.

Carlos Alfaiate, que aos 70 anos era uma referência no atletismo, seja em estrada, trail ou pista, faleceu na segunda-feira, 8 de Abril, a três dias do seu aniversário. Carlos Alfaiate, de Casais de Revelhos, concelho de Abrantes, foi o grande impulsionador da modalidade da Casa do Benfica em Abrantes e há cerca de oito meses foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, tendo deixado de andar. Em Dezembro realizou-se a primeira corrida “Mestre Alfaiate” em homenagem à sua dedicação ao desporto. O município agraciou-o com uma medalha de reconhecimento.

O vice-presidente do clube, António Moreira, conta que Carlos Alfaiate, que agora deixa um vazio na secretária ao lado da sua, deixou de correr há cerca de quatro meses e crê que lhe faltava apenas uma prova para atingir as mil, um objectivo que partilhava em conversa com amigos e nas suas redes sociais, onde também tentava ser uma inspiração para os atletas. Segundo o dirigente, foram os amigos que notaram que andava com uma “voz estranha” e recomendaram ir ao médico, confirmando-se esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica degenerativa rara que evolui de forma progressiva. Carlos Alfaiate era treinador de atletismo das camadas jovens e membro do conselho fiscal.