Open de Orientação em Minde

O Open de Orientação Minde City Race realiza-se no dia 20 de Abril, em Minde, numa organização do município de Alcanena em parceria com o CLAC do Entroncamento e com o apoio da Junta de Freguesia de Minde. O evento inicia-se na Praça 14 de Agosto, e conta com duas etapas. A primeira com partida às 10h00 com uma prova do Campeonato Regional de Sprint e a segunda, do Campeonato Nacional de City Race, com partida às 14h00. As inscrições podem ser individuais, em grupo ou em escola e para escalões de competição, aberta ou principiantes.