Pedrógão Triatlo com 2º lugar colectivo em prova de triatlo jovem

Os atletas do Pedrógão Triatlo conquistaram colectivamente o segundo lugar na prova Triatlo Jovem que decorreu na Batalha. A conquista foi dedicada ao atleta Salvador Luz que sofreu recentemente uma lesão. Individualmente, no escalão de benjamins Martim Pouseiro ficou na primeira posição e Matilde Bairrada na terceira. Em infantis, Beatriz Pinto ficou no topo do pódio, Moisés Lopes no segundo lugar e Afonso Lopes no terceiro lugar.

No dia 6 de Abril a equipa absoluta Pedrógão Triatlo composta por António Leão, Guilherme Neves, André Neves e Gonçalo Neves ficou no 8º lugar entre 20 equipas na primeira etapa do Nacional Absoluto de Clubes de Triatlo em Moura, Beja. Segundo informação do clube, jovens atletas participaram ainda entre os dias 3 e 5 de Abril num estágio em Peniche, no qual estiveram envolvidos 58 jovens entre os sete e os 18 anos.