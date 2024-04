Rafaela Mendes campeã nacional júnior nos 50 metros costas

A nadadora Rafaela Mendes do Clube de Natação de Torres Novas conseguiu no seu primeiro ano de júnior o feito de se sagrar campeã nacional nessa categoria em 50 metros de costas no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos - Open de Portugal, que decorreu em Coimbra. A nadadora foi ainda vice-campeã nos 100 e 200 metros costas batendo os recordes distritais júnior e absoluto.

Segundo um comunicado do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), Rafaela Mendes foi a terceira melhor atleta portuguesa na final A absoluta dos 50 metros costas, ficando nas restantes duas finais em 6º lugar ( 200 metros de costas) e 7º lugar (100 metros de costas) absolutos. Os atletas do CNTN bateram no total 12 recordes distritais e 14 recordes do clube num evento que envolveu 805 nadadores de 105 clubes.